Судьи заявили о давлении в деле УПЦ КП

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда Киева сообщила в Высший совет правосудия о вмешательстве в их профессиональную деятельность во время рассмотрения иска о ликвидации УПЦ КП. Об этом сообщает Судебная власть Украины.

"В ВСП поступило сообщение от коллегии судей Шестого апелляционного административного суда в составе председательствующего судьи Анатолия Степанюка, судей Людмилы Губской, Оксаны Эпель о вмешательстве в их деятельность как судей по осуществлению правосудия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после объявления судом соответствующих сведений, "около 70 свободных слушателей совершили действия, которые, по мнению судей, были направлены на срыв судебного заседания".

"В частности, граждане выкрикивали угрозы, нарушали общественный порядок. После повторного замечания суд удалил указанных лиц из зала судебного заседания. Председательствующему судье и судебным распорядителям указанные лица не подчинились и продолжили совершать действия, направленные на нарушение общественного порядка, в результате чего суд был вынужден объявить перерыв", - заявили в суде.

Ранее сообщалось, что суд разрешил продолжить ликвидацию УПЦ КП. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о приостановке ликвидации церкви.

При этом около сотни сторонников УПЦ КП прошли крестным ходом правительственным кварталом, протестуя против ликвидации церкви. Позже они попытались прорваться в здание суда, но их не пустила Нацгвардия. Произошла стычка.

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Источник: korrespondent.net