В Украине планируют запретить пластиковые пакеты

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, которым в Украине запретят пластиковые пакеты, сообщается на сайте парламента 12 ноября.

Запрет распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм предусмотрен с 1 января 2022 года.

Это ограничение не будет распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до +225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и (или ) транспортировки свежей рыбе и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки.

Интересно, что ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, говорится в пояснительной записке законопроекту.

Для сравнения: в ЕС этот показатель приближается в среднем до 90 пакетов.

При этом в Украине только около 6% от общего числа использованных человеком пакетов в год будут направлены на переработку.

Основной альтернативой пластиковым пакетам в мире есть биоразлагаемые пакеты.

Напомним, ученые назвали количество людей, которых за год убивает пластик.

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Источник: korrespondent.net