Лента RSS
Подписаться на ленту
12 ноября 2019, вторник, 19:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
12. 11. 2019

В Украине планируют запретить пластиковые пакеты

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, которым в Украине запретят пластиковые пакеты, сообщается на сайте парламента 12 ноября.
 
Запрет распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм предусмотрен с 1 января 2022 года.
 
 
Это ограничение не будет распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до +225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и (или ) транспортировки свежей рыбе и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки.
 
Интересно, что ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, говорится в пояснительной записке законопроекту.
 
Для сравнения: в ЕС этот показатель приближается в среднем до 90 пакетов.
 
При этом в Украине только около 6% от общего числа использованных человеком пакетов в год будут направлены на переработку.
 
Основной альтернативой пластиковым пакетам в мире есть биоразлагаемые пакеты.
 
Напомним, ученые назвали количество людей, которых за год убивает пластик.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.