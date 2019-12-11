Хрен, а не земля. Скандал вокруг земельной реформы

Вряд ли кто-то всерьез мог надеяться на то, что решение об открытии рынка земли в Украине пройдет безболезненно. Уже сейчас имеем перекрытия автомобильных магистралей, протесты и угрозы блокирования входа в парламент. А Рада еще даже не начала рассматривать вопросы по существу.

Корреспондент.net разбирался с конфликтами вокруг рынка земли.

Отменить нельзя оставить

До 1 января 2020 года в Украине действует мораторий на продажу земли. Владимир Зеленский обещал отменить мораторий и открыть рынок.

Он поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

Министерство экономики опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земли.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны. Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах.

Но парламенту до каникул осталось работать в пленарном режиме всего три недели, так что голосовать за разработанный Кабинетом Министров законопроект нужно уже сейчас. Убеждать нардепов поддержать введение рынка земли на согласительный совет Рады пришел лично премьер-министр Алексей Гончарук.

Но во вторник, 12 ноября, все земельные проекты неожиданно исчезли из порядка дня Рады.

Протесты

Протестуют против введения рынка земли, как на улице, так и внутри парламента.

В нескольких областях Украины в рамках акции протеста под лозунгом "Нет распродаже Украины", аграрии перекрывают автодороги. К акции присоединились сельхозпроизводители в 13 регионах – Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской, Львовской областях.

Под зданием парламента прошли акции против и за открытие рынка земли. Правда, собрались на акции всего несколько тысяч человек. Против протестовали Всеукраинский аграрный совет, представители политических партий Национальный корпус, Всеукраинское объединение Свобода и Правый сектор.

В Раде фракции Батькивщина, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность и депутатская группа За будущее выступили против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

“Земля становится в мире дорогим стратегическим ресурсом. Сильные, интеллектуальные, умные страны мира своей стратегией определили скупку в государственную собственность земель сельхозназначения как в своей стране, так и за ее пределами. Ни в коем случае нельзя сегодня Украине избавиться от этого стратегического ресурса", - заявила лидер Батьківщини Юлия Тимошенко на заседании Рады.

Батьківщина требует снять с рассмотрения все без исключения законопроекты о продаже земли и продлить на год мораторий, чтобы определить стратегию государства, как быть с землей.

В Европейской солидарности заявили, что они за рынок земли, но “когда украинский селянин будет защищен, минимальная цена будет высокой, украинский фермер будет защищен и будет иметь приоритет, а те, кто хотят скупить землю кусками площадью с Лихтенштейн или Андорру, не смогут это сделать”.

ОПЗЖ требует сначала провести всенародный референдум относительно земли. Представитесь фракции Вадим Рабинович выражений не особо выбирал: “А всем представителям МВФ, Сороса и другим, чьи загребущие руки тянутся к земле, я хочу сказать: "Хрен вам, а не земля Украины". Дидька лысого вы получите, а не землю”.

Что думает президент

Президент Владимир Зеленский попытался успокоить страсти тем, что для начала землю разрешат покупать только украинцам, а иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума.

По словам президента, старые политики, выступающие против рынка земли, вероятно, отстаивают чьи-то интересы.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель от имени президента призвала украинцев не спешить с продажей земли, когда этот рынок откроют, потому что цены на этот товар будут расти.

"Рыночные цены не установят сразу, они будут расти постепенно, вот почему президент, наоборот, призывает не продавать земли в первые годы", - отмечает Мендель.

По ее словам, сейчас примерно 5-7% украинцев хотят официально продать угодья. В последующие годы количество желающих будет колебаться в пределах 3-5%, согласно опыту восточноевропейских соседей Украины.

Пресс-секретарь пояснила, что после снятия моратория на продажу земли украинцы смогут свободно распоряжаться ею. И дело не только в возможности продажи - под землю можно будет взять кредит в банке, получить рыночные цены на аренду.

“Земельная реформа – это установление правил игры на рынке, где царит хаос, спекуляции и бандитизм", - подытожила она.

Что думают украинцы

Согласно данным социологического опроса Центра Разумкова, 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.

Опрос проводили с 1 по 7 ноября.

Вместе с тем каждый четвертый из тех, кто принял бы участие в референдуме - 23,2%, проголосовал бы за введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли. Остальные опрошенные не определились с ответом.

Запад за

Всемирный банк поддерживает намерение руководства Украины открыть рынок сельскохозяйственных земель. По мнению Всемирного банка, земельная реформа повысит экономический рост, а также уровень жизни всего украинского народа, раскрывая сельскохозяйственный потенциал страны.

Поддерживают намерения открыть рынок и в Европейской банке реконструкции и развития.

Националисты против

Партия Национальный корпус обещает, начиная с 12 октября, блокировать входы в Верховную Раду. “Не будем пускать в сессионный зал тех, кто планирует голосовать за распродажу земли. То есть, на всякий случай, лучше всех, чтоб наверняка. Самые ревностные защитники земельной капитуляции из соцсетей могут прийти и попробовать разблокировать”, - написал в Facebookспикер Национального корпуса Роман Чернышев.

Источник: korrespondent.net