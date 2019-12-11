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12. 11. 2019

Кошка с огромными глазами стала звездой сети

Кошка по имени Картошка из США с выпученными глазами покорила интернет-пользователей, пишет Daily Mail.

Хозяйкой Картошки является 21-летняя студентка Эшли. Она взяла животное два года назад из приюта. Сейчас кошке пять лет.

Питомица Эшли имеет огромные выпученные глаза. Из-за этой особенности в сети и на улице на Картошку обращают внимание.

У животного есть своя страничка в Instagram, которая становится с каждым днем популярнее. Так, на страницу подписались уже более 34 тысяч человек.

Из-за своих больших глаз кошка имеет забавный удивленный вид.

Хозяйка животного признается, что многие в интернете не верят, что кошка настоящая и считают, что глаза девушка ей увеличивает с помощью фотошопа. А другие пользователи считают, что Картошка похожа на инопланетянина.

 
 
 
 
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Imagine going to a pumpkin patch and seeing this lil guy!!! 😍 Potato was a good kitty and had a lot of fun playing in the pumpkin patch 🧡 #cat #potato #pumpkin #boi #meme #kitty #cutekitty #pumpkin #pumpkinpatch #catato #crazy #hey #cutekitty #orange #fall #bowtie #walk #catonaleash #catsofinstagram

Публикация от Potato The Cat (@therealcatato)

Ранее мы писали, что в Полтавской области кошка выкормила детеныша пантеры.

Также прославилась кошка из Колумбии, которая спасла от смерти годовалого ребенка. 

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Источник: korrespondent.net
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