Лента RSS
Подписаться на ленту
12 ноября 2019, вторник, 21:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
12. 11. 2019

ЕС создаст собственную ПВО и ПРО с космическими компонентами

Евросоюз утвердил проект создания собственной противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER) для отражения воздушных угроз последнего поколения. Об этом говорится во вторник, 12 ноября, в итоговом заявлении Совета ЕС на уровне министров обороны.

Проект системы TWISTER вошел в список из 13 новых военных проектов, принятых в рамках программы Структурного военного партнерства ЕС (PESCO).

"Проект системы Своевременного предупреждения и перехвата с космическими компонентами наблюдения утвержден 12 ноября 2019 года. В его реализации примут участие Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Финляндия", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что ЕС создает новый оборонный и космический отдел. Генеральный директорат будет заниматься вопросами обороны, промышленности и космоса для помощи в финансировании, развитии и развертывании вооруженных сил.

Напомним, что ранее США вышли из ядерного договора с Россией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.