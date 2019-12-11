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12. 11. 2019

На Сумщине полиция задержала женскую банду

В Сумской области полиция задержала преступную группировку, состоящую из женщин, которая совершала разбойные нападения, сообщает 12 ноября пресс-центр правоохринетелей.
 
Ряд преступлений, жертвами которых были люди пожилого возраста, был совершен на территории области весной этого года. В ходе расследования сотрудники управления уголовного розыска ГУ НП области установили, что к совершению разбойных нападений были причастны три женщины: одна - из Конотопа, остальные – сумчанки. 
 
 
"Организатором преступной группы оказалась ранее неоднократно судимая за совершение грабежей 41-летняя жительница города Конотоп, родственница бывшего криминального "авторитета". Ее сообщницы и члены группы – две 30-летние жительницы г. Сумы. Время от времени, отправляясь на очередное "дело", организатор привлекала в качестве водителя еще одного своего 27-летнего знакомого сумчанина", – отмечается в сообщении. 
 
Сотрудники полиции уже доказали причастность женской ОПГ к совершению минимум двух разбойных нападений: на 66-летнего жителя Глуховского района и на 90-летнюю пенсионерку из Конотопского района. 
 
У первой жертвы они под угрозой ножа забрали из дома 15 тысяч гривень, а у второй, нанеся несколько ударов молотком по голове и рукам, отобрали 6 тыс. грн и несколько вещей бытового обихода. 
 
Женщинам сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 187 УК Украины).
 
Напомним, на Киевщине банда азербайджанцев ограбила дом.

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Источник: korrespondent.net
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