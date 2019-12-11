Подделка таблеток теперь наказывается вплоть до пожизненного заключения

Верховная Рада приняла законопроект №1152-1, который вводит уголовную ответственность от пяти лет и до пожизненного лишения свободы с возможной конфискацией имущества за преступления, связанные с фальсификацией лекарств. За принятие законопроекта за основу и в целом проголосовали 363 нардепа, сообщают Українськi Новини во вторник, 12 ноября.

В законопроекте прописано, что изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом путем злоупотребления служебным положением, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью крупномасштабного распространения, в частности информационных систем, в том числе Интернета, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарственных средств - наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества.

Если действия, связанные с фальсификацией лекарств, повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, или совершены в особо крупных размерах, то лица наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Лицо, добровольно сдавшее фальсифицированные лекарственные средства, указав источник их приобретения, или способствовавшее раскрытию преступлений, связанных с их оборотом, освобождается от уголовной ответственности за приобретение, перевозку, пересылку или хранение с целью сбыта, сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств, их ввоз на территорию Украины, вывоз с территории Украины, транзит через ее территорию (если такие действия не создали угрозы для жизни или здоровья людей).

Напомним, что ранее на Закарпатье изъяли 100 тонн фальсифицированный бытовой химии. Злоумышленники под видом официального оптового представителя известной торговой марки распространяли фальсификат на территории Украины, Словакии, Венгрии и Румынии.

Также сообщалось, что пограничники заявили о буме фальшивых документов. В аэропорту Борисполь пограничники задержали пятерых иностранцев с поддельными документами.

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Источник: korrespondent.net