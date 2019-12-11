Мог остаться великим. Пресса об изгнании Моралеса

Президент Боливии Эво Моралес, возглавлявший страну с конца 2005 года, в октябре был переизбран на четвертый срок. Оппозиция указывала на многочисленные нарушения в день голосования и при подсчете. После трехнедельных протестов военные вынудили его уйти в отставку.

Боливия стала первой страной региона, в которой осенние протесты привели к уходу главы государства. В Чили с октября продолжаются протесты с требованиями отставки президента, толчком для которых стало повышение стоимости проезда в метро.

12 ноября стало известно, что Моралес покидает Боливию и отправляется в Мексику, которая предоставила ему убежище. Кризис в стране усугубился, поскольку не ясно, кто будет руководить страной. Вице-президент и председатель сената, к которым в соответствии с конституцией должна была перейти власть, также ушли в отставку.

Экономика Боливии в последние годы росла максимальными для Латинской Америки показателями. Также как и в Венесуэле, основная статься экспорта - полезные ископаемые. Национализировав эту отрасль Моралес избежал ошибок Николаса Мадуро, считаясь с частным сектором. Что об этом пишут мировые СМИ, рассказывает Корреспондент.net.

Потерян видный деятель антиамериканского движения

Wall Street Journal, США

В своем телеобращении Моралес невозмутимо заявил, что оказался жертвой переворота и что продолжит бороться против "олигархии, которая захватила Боливию в свои лапы".

Прийдя к власти на "левой волне" он стал одним из самых долгоправящих президентов Латинской Америки. Большинство из них либо уже ушли, либо переживают существенные экономические и политические проблемы, например авторитарный лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

С уходом Моралеса Латинская Америка потеряла видного деятеля антиамериканского движения, которое недавно было вдохновлено протестами против чилийского президента, поборника глобализации Себастьяна Пиньеры.

Протесты не утихают

Le Monde, Франция

Центральные улицы Сукре все еще перекрыты баррикадами оппозиционеров, костяком которых являются молодежь и женщины. Полицейские же передислоцируются сюда из соседних районов и городов, чтобы разогнать демонстрантов.

После дня, когда произошел госпереворот, и ночи, полной насилия, жители Ла-Паса не скрывают опасений и подсчитывают ущерб. Дело в том, что после отставки Моралеса неизвестные люди сожгли несколько автобусов, домов и даже полицейский участок в Эль-Альто - пригороде столицы, где находилась резиденция Моралеса.

Сейчас возле банкоматов в городах можно встретить большие очереди: люди жалуются, что цены на продукты резко выросли минимум в три раза.

EPA

А мог бы стать великим президентом

Der Spiegel, Германия

Принуждение армией к уходу в отставку демократически избранного президента обычно называют путчем. Но что если он добился переизбрания путем манипуляций на выборах?

Эти вопросы разделили не только Боливию, но и всю Южную Америку. После ухода Моралеса Боливия погрузилась в институциональный и политический кризис.

Между противниками Моралеса, преимущественно из среднего класса, и общественными движениями, поддерживающими его, разверзлась непреодолимая пропасть.

"США на очереди". Почему протестуют богатые города

Моралес мог бы войти в историю Боливии как великий президент, если бы отказался от переизбрания после трех сроков на посту. Наряду с Венесуэлой и Никарагуа Боливия стала демократией в Латинской Америке, которая разрушается изнутри из-за жажды власти.

В случае Боливии это особенно трагично, потому что Моралес принес своей стране самый долгий период политической стабильности и экономического благополучия в ее истории.

Режимы левого толка потеряли видного руководителя

Washington Post, США

Моралес стал первым президентом, который происходил из коренного населения. Его поддержка была обусловлена борьбой с бедностью и развитию городов за счет государственных инвестиций, даже несмотря на рост критики в адрес его авторитаризма.

Но после убедительной победы на выборах Моралес оказался в изоляции. Как профсоюзы, так и военные с полицией, призвали его уйти с президентского поста, опасаясь стремительного падения во власть толпы.

Изгнание Моралеса, который поддерживал авторитарные "левые" режимы в Венесуэле и на Кубе, меняет баланс в Латинской Америке, потерявшей одного из самых заметных руководителей.

Если правительства правого толка в регионе едва заметили происходящее в Боливии, то "леваки" раскритиковали его отставку, назвав это неприятным воспоминанием о временах военных переворотов.

Демократия оказалась важне стабильности

Sueddeutsche Zeitung, Германия

Моралес во многом вел правильную политику, но не смог поверить, что система будет работать и без него. Чтобы остаться у власти он неоднократно нарушал конституцию и попирал демократические принципы, за это ему теперь пришлось расплатиться.

У Моралеса был шанс с почетом передать власть кому-то из своих сторонников или преемнику, но не смог вовремя уйти, чем вызвал народный гнев.

Большинство боливийцев запомнили бы Моралеса как одного из своих немногих хороших президентов. Или как того, кто по крайней мере попытался быть таким.

Но Моралес хотел большего, он хотел безграничной власти. Теперь он нанес вред делу всей своей жизни и оставил после себя страну в огне. Все-таки многогранное боливийское общество показало, что демократия важна для него, важнее, чем сомнительная стабильность под властью все более одинокого и все более оторванного от реальности каудильо.

Своим быстрым уходом с поста в воскресенье Моралес по крайней мере продемонстрировал, что он не похож на Николаса Мадуро в Венесуэле, который всеми силами цепляется за власть, хотя ситуация в его стране ужасна. Этим Моралес оказал Боливии последнюю услугу.

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Источник: korrespondent.net