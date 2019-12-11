На Донбассе подорвались двое военных

Во вторник, 12 ноября, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Также в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр Штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В частности, обстрелы зафиксировали возле Хутора Свободного, Южного, Песков, Верхнеторецкого и Марьинки.

Напомним, за сутки 11 ноября в зоне ООС было зафиксировано 16 обстрелов, один военный получил ранения.

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Источник: korrespondent.net