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12. 11. 2019

В ОП подтвердили задержание Кондзели

Офис президента подтвердил сообщения о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента публичной информации ОП Светланы Кондзели. Об этом сообщила пресс-служба ОП во вторник, 12 ноября.

"Этот человек работал в различных отделах Администрации президента с 2005 года. Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, то опасные для государства злоупотребления с его стороны", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сегодня в ряде СМИ появилась информация о задержании Светланы Кондзели. По данным СМИ, глава департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента получила 150 тысяч долларов взятки.

Она просила эти деньги за назначение на пост заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины и заявляла, что решает любую проблему через связи в ОП.

Также сообщалось, что в Киеве задержали чиновницу НБУ на взятке $30 тысяч. Женщина требовала деньги за решение вопроса о продлении лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций.

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Источник: korrespondent.net
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