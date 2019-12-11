Путин ждет в Нурсултане. Предложение Зеленскому

Украина уже отвела войска на трех участках вдоль линии фронта на Донбассе, а обещанную встречу в Нормандском формате все никак не назначат. Но не Нормандией единой. Встретиться с Владимиром Путиным без представителей Франции и Германии Владимиру Зеленскому предложил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Где встретиться? Конечно, в Астане, точнее уже Нурсултане. Зеленский, якобы согласился, но теперь в Киеве говорят, что это был дипломатический шаг без конкретики.

Так где ждать встречи Зеленского и Путина?

Предложение Назарбаева

О том, что Зеленского и Путина звали на те-а-тет в Казахстан, рассказал сам автор этой идеи Нурсултан Назарбаев.

"Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президента России и президента Украины. Я разговаривал о том, возможна ли такая встреча тет-а-тет, обговорить все вопросы. Мне кажется, сейчас момент хороший", – заявил Назарбаев.

Назарбаев встретился с Владимиром Зеленским в октябре в Японии. Накануне он провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", – говорит бывший президент Казахстана.

Это не первая попытка Назарбаева выступить в роли миротворца между Украиной и Россией. Ранее он пытался свести с Путиным Петра Порошенко, но из этого ничего не получилось.

Не правильно поняли

Министр иностранных дел Вадим Пристайко признал, что предложение Назарбаева Зеленскому было, но это было предложение без конкретики.

"Президент (Зеленский) сказал то, что он говорит и Меркель, и Макрону, что "безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места". О том, что давайте мы вместо чего-то сделаем эту встречу – такого разговора не было", - заявил Пристайко.

Министр утверждает, что предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер.

"Если нужна помощь – я готов помочь. Ответ Зеленского был: "Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться", – пояснил глава МИД.

Отвечая на вопрос, реальна ли встреча Зеленского и Путина тет-а-тет вне нормандского формата, глава МИД сказал: "Я так же, как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна".

По его словам, для обсуждения должно быть подтверждение от российской стороны.

"Тогда мы будем принимать решение. Но мы остаемся в нормандском формате. Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем, когда мы говорим тет-а-тет", – подытожил он.

Реакция России

В Кремле тоже говорят, что не отказываются ни от каких потенциальных встреч, но их нужно серьезно готовить.

"Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу "нормандского формата", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков выразил признательность первому президенту Казахстана и дал высокую оценку усилиям казахстанских партнеров "в плане налаживания российско-украинских отношений".

Говоря о подготовке встречи в "нормандском формате", он подчеркнул, что в Кремле "приветствуют и позитивно оценивают" разведение сил, происходящее в Золотом и Петровском на линии соприкосновения ДНР/ЛНР и Киева. "Считаем, что это выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в "нормандском формате", - сказал Песков.

Так с Нормандией что?

Тем временем встречу в Нормандском формате все еще продолжают согласовывать. В СМИ уже всплывали конкретные даты – 24 или 26 ноября. Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту России, чтобы обсудить обстановку на востоке Украины и встречу в "нормандском формате". 19 октября Меркель уже звонила Путину, чтобы обсудить встречу в "нормандском формате". А в начале октября она говорила на эту же тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Меркель и Зеленский, по словам представителя правительства ФРГ, согласились с тем, что условия для ее проведения выполнены.

Председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что встреча в нормандском формате пройдет в этом году, до 20 декабря.

"Да. Осталось пару дней до финализации разведения. Мой прогноз - до 20 декабря встреча случится", - сказал он.

Источник: korrespondent.net