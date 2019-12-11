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12. 11. 2019

Убийство Вороненкова: суд перенесли из-за убийства адвоката подозреваемого

Дело об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова рассмотрят позже - слушание отложили до 27 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook во вторник, 12 ноября.

"Шевченковский районный суд Киева отложил на 27 ноября на 15 часов 00 минут заседание в производстве по убийству Дениса Вороненкова из-за отказа одного из подозреваемых воспользоваться бесплатной правовой помощью, предложенной ему судом из-за гибели предыдущего адвоката Святослава Пархоменко в Житомирской области", - сообщила она.

Подозреваемый Александр Лось отказался воспользоваться услугами общественного защитника и заявил, что будет искать другого адвоката. Поскольку участие защитника в судебном процессе обязательно, прокурор не возражал против переноса заседания.

Ранее сообщалось об убийстве адвоката Святослава Пархоменко, который был руководителем и одним из основателей ОО Радомышльские охотники.

Также Пархоменко был защитником Ярослава Тарасенко и Александра Лося по делу убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Позже стали известны подробности гибели адвоката подозреваемых. В полиции изъяли оружие участников конфликта - незарегистрированный пистолет Browning и ружье.

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Источник: korrespondent.net
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