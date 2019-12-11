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12. 11. 2019

Открытие рынка земли: названа стоимость гектара

В случае открытия рынка земли один гектар будет стоить около 2200 долларов. Об этом заявил замминистра экономики Тарас Высоцкий в интервью Радио НВ во вторник, 12 ноября.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует - это будет в среднем 2200 долларов эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум 1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", - рассказал он.

Ранее результаты соцопроса показали, что почти три четверти украинцев против продажи земли. А недавнее исследование показало, что более половины населения Украины поддерживают введение рынка земли.

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Источник: korrespondent.net
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