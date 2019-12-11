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12. 11. 2019

Место Луценко в Раде займет Вятрович

Вместо народного депутата фракции Европейская солидарность Ирины Луценко в Верховную Раду войдет бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович. Об этом он написал в Facebook во вторник, 12 ноября.

Он заявил, что идет в политику, чтобы украинцы "знали нашу историю, не искаженную из-за рубежа, и с уверенностью смотрели в свое будущее, не омраченное ни войной, ни сдачей страны". Он также заверил, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов.

"Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир", - подытожил Вятрович.

После ухода Луценко, следующей в списке партии была Наталья Бойко, однако она решила не идти в парламент. Вятрович поблагодарил ее за это решение.

Напомним, 4 ноября Ирина Луценко подтвердила намерение сложить полномочия депутата в связи с проблемами со здоровьем. Сегодня за прекращение полномочий проголосовал парламент.

В связи с этим Юрий Луценко заявил, что из-за состояния супруги вернулся из Лондона в Киев.

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Источник: korrespondent.net
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