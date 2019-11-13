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13. 11. 2019

Лукашенко выступил против Brexit и бюрократии в ЕС

 
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против выхода Великобритании из Евросоюза, а также указал на бюрократию в странах ЕС. Об этом он заявил во вторник, 12 ноября, выступая в Вене на австрийско-белорусском бизнес-форуме, сообщила пресс-служба главы республики.
 
Лукашенко подчеркнул, что является ярым сторонником единого Евросоюза без Brexit, так как ЕС "является одной из мировых геополитических опор".
 
"Если выдернуть эту опору из-под системы, я боюсь, что она может не удержаться, поэтому я выступаю за ваше единство", − заявил белорусский лидер.
 
Он также высказал мнение, что Евросоюз не должен быть так забюрократизирован, как сейчас. По словам Лукашенко, порой на принятие решения уходит очень много времени, а государства ЕС часто, не разбираясь, следуют за мнением одной или нескольких стран.
 
"Без разбора поднимаете руки. Нельзя. Надо вникать в ситуацию. Не так просто вокруг нас. Свидетельством тому является Украина. Если вы считаете, что это далеко, − заблуждаетесь. Это в нашем доме, и мы должны в нем поддерживать порядок", − указал президент Беларуси.
 
Лукашенко стал любимым иностранным президентом у украинцев
 
Ранее сообщалось, что Лукашенко впервые за три года посетил страну ЕС. Он прибыл с официальным визитом в Австрию.

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Источник: korrespondent.net
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