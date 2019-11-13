Жертвами ударов Израиля по Газе стали десять человек − СМИ

Ранее сообщалось о семи погибших и 45 пострадавших.
Напомним, крупнейшее за последние месяцы обострение на границе палестинского анклава произошло после того, как израильские ВВС ликвидировали в Газе командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата.
В ответ территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из Газы, который продолжался с небольшими перерывами целый день вторника.
В свою очередь ВВС Израиля наносили удары по объектам "Исламского джихада".
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Источник: korrespondent.net
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