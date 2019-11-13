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13. 11. 2019

Жертвами ударов Израиля по Газе стали десять человек − СМИ

 
В результате авиаударов израильской армии по сектору Газа погибли десять человек. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря местного министерства здравоохранения Вафау Яги.
 
"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", − отметила Вафаа Яги.

Ранее сообщалось о семи погибших и 45 пострадавших.

Напомним, крупнейшее за последние месяцы обострение на границе палестинского анклава произошло после того, как израильские ВВС ликвидировали в Газе командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата.

В ответ территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из Газы, который продолжался с небольшими перерывами целый день вторника.

В свою очередь ВВС Израиля наносили удары по объектам "Исламского джихада".

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Источник: korrespondent.net
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