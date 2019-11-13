Жертвами ударов Израиля по Газе стали десять человек − СМИ

В результате авиаударов израильской армии по сектору Газа погибли десять человек. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря местного министерства здравоохранения Вафау Яги.

"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", − отметила Вафаа Яги.