В Венеции уровень воды поднялся до отметки в 187 см, затоплено более 80% города. Об этом в среду, 13 ноября, сообщило агентство ANSA.

Отмечается, что городская администрация готова объявить чрезвычайное положение.

Площадь Святого Марка полностью затоплена, уровень воды превысил там один метр. Также подтоплен и одноименный собор.

Более высокий уровень воды (190 см) регистрировался только в 1966 году, когда из-за наводнения были затоплены не только Венеция, но и другие итальянские города, включая Флоренцию. При этом критической отметкой считается 130 см.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что город переживает настоящую катастрофу. Жителям рекомендовали не выходить на улицу.

Феномен "высокой воды" в Венеции связан с повышением уровня моря, что случается, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов.

Уровень воды поднимается также из-за дождей, как произошло на этот раз. Также наводнению способствовал ветер с моря.

Cмотрите фотогалерею: Венецию затопило после проливных дождей È un disastro: #AcquaAlta di 1,90 metro - se continua supera l'acqua granda di 1966. Questa è Via XII marzo adesso, vicino a Piazza San Marco. È un incubo.#Hochwasser #HighTide #Venezia pic.twitter.com/Dmwat7j1Mg — Petra Reski (@PetraReski) November 12, 2019

The worst nightmare ... 190 cm tonight ... hard to find the right words for this disaster ... 💔 #venezia #venice #serenissima #acquaalta pic.twitter.com/ucvIaNM4Zn — Emily (@VenexianaVE) November 12, 2019

Напомним, в конце октября прошлого года из-за ливней уровень воды в Венеции поднялся до 156 см над уровнем моря. Из-за этого 75% территории города оказалось под водой.

Мощный ливень затопил Мадрид

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net