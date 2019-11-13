Временным главой Боливии стала сенатор Жанин Аньес

Сенатор-демократ Жаннин Аньес во вторник, 12 ноября, взяла на себя полномочия временного президента Боливии. Об этом сообщает Интерфакс.
"Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с конституцией", − заявила Аньес с трибуны парламента Боливии.
Она также подчеркнула, что намерена "как можно скорее провести выборы".
Напомним, 10 ноября Эво Моралес объявил о своей отставке с поста президента Боливии, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Об отставке также объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера и высшее руководство страны.
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Источник: korrespondent.net
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