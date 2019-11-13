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13. 11. 2019

США объяснили Турции, как должна быть решена проблема с С-400

 
США описали Турции предпочтительный вариант урегулирования ситуации с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
 
"Это является проблемой для США и Турции на протяжении нескольких лет. Это одна из серьезных проблем, которую президент (Дональд Трамп) пытается разрешить", − отметил американский чиновник.
 
Он подчеркнул, что от решения данного вопроса зависит участие Турции в программе поставок истребителей F-35.
 
По словам представителя администрации, Вашингтон дал понять Анкаре, "как эти проблемы должны быть решены и каковы желательные методы их решения".
 
Ранее США исключили Турцию из программы производства истребителей F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями за покупку российских ракетных комплексов.

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Источник: korrespondent.net
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