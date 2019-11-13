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13. 11. 2019

Хиллари Клинтон не исключает участия в выборах

 
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила повторного участия в выборах президента в 2020 году. Об этом она заявила во вторник, 12 ноября, в интервью BBC.
 
"Как я говорю, никогда, никогда, никогда не говори "никогда", − отметила политик.
 
При этом она подчеркнула, что испытывает большое давление со стороны окружающих, которые пытаются убедить ее выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в США в 2020 году.
 
"Но на данный момент <...> это совершенно не входит в мои планы", − заключила экс-госсекретарь.
 
Напомним, Хиллари Клинтон впервые решила бороться за пост президента на выборах 2008 года, однако тогда по итогам праймериз уступила кандидату от демократов Бараку Обаме.
 
В 2016 году она проиграла выборы кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Он получил голоса 304 членов коллегии выборщиков, Клинтон – 227.
 
В то же время по общему числу голосов избирателей Клинтон обошла Трампа: за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа.
 
Победы Трамп достиг из-за существующей в США системы непрямых выборов.
 
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Источник: korrespondent.net
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