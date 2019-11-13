Хиллари Клинтон не исключает участия в выборах

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила повторного участия в выборах президента в 2020 году. Об этом она заявила во вторник, 12 ноября, в интервью BBC.

"Как я говорю, никогда, никогда, никогда не говори "никогда", − отметила политик.

При этом она подчеркнула, что испытывает большое давление со стороны окружающих, которые пытаются убедить ее выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в США в 2020 году.

"Но на данный момент <...> это совершенно не входит в мои планы", − заключила экс-госсекретарь.

Напомним, Хиллари Клинтон впервые решила бороться за пост президента на выборах 2008 года, однако тогда по итогам праймериз уступила кандидату от демократов Бараку Обаме.

В 2016 году она проиграла выборы кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Он получил голоса 304 членов коллегии выборщиков, Клинтон – 227.

В то же время по общему числу голосов избирателей Клинтон обошла Трампа: за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа.

Победы Трамп достиг из-за существующей в США системы непрямых выборов.