СМИ узнали, что Трамп предложил Эрдогану

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллионов долларов с выгодными условиями, а также помощь в разрешении ситуации вокруг санкций в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщила газета The Washington Post.

Собеседники издания отметили, что на прошлой неделе Трамп отправил Эрдогану письмо, перечислив предложения, которые должны послужить улучшению отношений между странами.

По данным источников, сейчас Белый дом настаивает на том, что С-400 "не вводятся в эксплуатацию", чтобы они не могли "иметь доступ к средствам коммуникации и защиты американского (истребителя) F-35".

В таком случае Анкара может вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать рестрикций.

Как пишет WP, американские законодатели, скорее всего, раскритикуют инициативы Трампа. Примерно эти же условия Вашингтон уже предлагал Анкаре в октябре с целью остановить операцию в Сирии, но попытка оказалась безуспешной.

Напомним, в октябре Трамп написал письмо Эрдогану, в котором призвал остановить вторжение Турции в Сирию в довольно необычной форме.

Тон послания не понравился турецкому лидеру. Он подчеркнул, что не забудет его содержание.

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Источник: korrespondent.net