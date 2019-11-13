Итоги 12.11: План Назарбаева и новое дело НАБУ

Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться тет-а-тет

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу на территории его страны и обсудить урегулирование на Донбассе.

Назарбаев убежден, что для решения конфликта на востоке Украины нужна отдельная личная встреча Путина и Зеленского.

Экс-президент Казахстана также заявил, что Зеленский согласился на такой формат переговоров и он передал это Путину.

В МИД Украины на это ответили, что предложение Назарбаева Зеленскому было, но оно имело чисто дипломатический характер. Киев остается привержен нормандскому формату, но готов обсудить возможность встречи после подтверждения от Москвы.

В Кремле также отметили, что не отказываются ни от каких потенциальных переговоров, но их нужно серьезно готовить.

Корреспондент.net разбирался, где ждать встречи президентов.

Cтали известны подозреваемые по скандальному делу VAB банка

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, члену совета Нацбанка Николаю Каленскому и экс-главе банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита VAB Банку.

Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым: главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка.

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Источник: korrespondent.net