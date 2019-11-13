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13. 11. 2019

В Харьковской области обокрали оружейный магазин

В городе Купянск неизвестный злоумышленник обокрал оружейный магазин. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Харьковской области.

По предварительной информации, ночью неизвестный отжал металлопластиковые входные двери, проник в магазин и обокрал его.

"Из торгового помещения злоумышленник похитил пять пневматических винтовок, пять охотничьих ножей, семь сюрикенов, четыре металлических ножа, четыре бинокля и один монокуляр", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о краже (ч.3 ст.185 УК Украины). Все обстоятельства и лица, причастные к событию, устанавливаются.

Ранее в Тернопольской области ограбили ювелирный магазин. Грабители вырвали тросом с помощью автомобиля решетку с металлопластикового окна и похитили ценные вещи.

А в Одесской области со стрельбой ограбили бизнесменов из Полтавы. Добычей грабителей стали 12 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net
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