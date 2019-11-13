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13. 11. 2019

В Перу автобус рухнул в пропасть: 19 жертв

На севере Перу в департаменте Ла-Либертад автобус упал в пропасть с высоты около 300 метров. В результате 19 человек погибли, еще 25 пострадали. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на полицию страны в среду, 13 ноября.

Отмечается, что автобус направлялся в город Трухильо, расположенный в 557 километрах к северу от столицы Лимы.

Авария, вероятно, была вызвана густым туманом. Раненые пассажиры были доставлены в медицинские центры в городе недалеко от Трухильо.

На автомобильных трассах Перу, проходящих на высоте 2-3 тысяч метров над уровнем моря, часто происходят ДТП из-за рельефных особенностей Анд.

Ранее в октябре на юге Перу не менее 23 человек погибли и еще 30 пострадали, когда автобус сорвался в пропасть со 100-метровой высоты. Трагедия произошла в провинции Киспиканчи, которая входит в регион Куско, известный туристическими объектами, такими как древний город Мачу-Пикчу.

В Непале автобус рухнул в реку с высоты 500 метров: 17 жертв

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Источник: korrespondent.net
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