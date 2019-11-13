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13. 11. 2019

Китаец прожил 20 лет с зубом в носу

В китайском городе Харбин мужчина на протяжении 20 лет жил с вросшим зубом в носу и дажа не подозревал об этом. Об этом накануне сообщило Daily Mail.

Отмечается, что Чжан Биньшэн обратился к врачам в начале ноября. Он пожаловался, что последние три месяца страдает от заложенности носа и проблем с дыханием, а также плохо спит по ночам. Медики провели рентгеноскопию и обнаружили в носовой полости пациента подозрительный сгусток. Им оказался обычный зуб.

Выяснилось, что в 1999 году, когда больному было 10 лет, он упал с третьего этажа торгового центра и лишился двух зубов. Но один из них попал в нос и прижился там.

Накануне хирурги провели мужчине получасовую операцию и удалили из его носа сантиметровый зуб. Сейчас он чувствует себя заметно лучше.

Cмотрите фотогалерею: Китаец прожил 20 лет с зубом в носу

Ранее сообщалось, что китаец прожил 30 лет с огромным червем в мозгу, не зная об этом. Он начал страдать от головных болей и приступов эпилепсии еще в 1989 году. Только в 2019 году из его мозга извлекли 10-сантиметрового червя.

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Источник: korrespondent.net
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