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13. 11. 2019

На Львовщине пьяный полицейский устроил смертельное ДТП

Во Львовской области следователь Нацполиции устроил смертельное ДТП. Ему объявлено подозрение, сообщила накануне пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Daewoo превысил скорость и наехал на бетонное ограждение на обочине дороги.

"В результате удара автомобиль перевернулся, а пассажир, который сидел возле подозреваемого, от полученных травм скончался до приезда скорой помощи", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, 9 ноября в Кропивницком сотрудник полиции совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее в Николаеве патрульные на Opel Vectra врезались в столб на Богоявленском проспекте. Один из них погиб, второй был госпитализирован.

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Источник: korrespondent.net
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