НАБУ рассказало о задержании чиновницы ОП

Сотрудники антикоррупционных ведомств разоблачили и задержали по подозрению в получении взятки участников, среди которых руководитель Офиса президента, сообщает пресс-служба НАБУ.

"В результате проведения операции "под прикрытием" детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере $300 тыс. с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Руководительницу одного из департаментов Офиса президента, ее сообщницу - экс-заместителя Министра культуры (2011 г.) - и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тысяч долларов.

Осуществляются неотложные следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ.

Решается вопрос сообщение о подозрении.

По данным СМИ, речь идет о директоре департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлане Кондзеле, которую подозревают в мошенничестве.

Задержание подтвердили в Офисе президента.

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Источник: korrespondent.net