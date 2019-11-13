Задержание в ОП: названо имя сообщницы подозреваемой

Второй задержанной Антикоррупционным бюро по подозрению в мошенничестве оказалась экс-замминистра культуры Виктория Лесничая. Об этом вечером во вторник, 12 ноября, сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в Офисе президента.

Лесничая занимала должность заместителя министра культуры Михаила Кулиняка с сентября 2010 по октябрь 2011 года.

В январе 2012 года Кулиняк назначил ее гендиректором заповедника Киево-Печерская Лавра.

В августе 2012 года Лесничая стала одной из главных ньюзмейкерш страны. Ее обвинили в безосновательных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке "серых" финансовых схем. Лесничая все отрицала. Минкульт освободил ее от должности в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.

Накануне сообщалось, что НАБУ задержало чиновницу в Офисе Президента Светлану Кондзелю. По данным СМИ, глава департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента получила 150 тысяч долларов взятки. Она якобы просила эти деньги за назначение на пост заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины и заявляла, что решает любую проблему через связи в ОП. Позже в Офисе Президента подтвердили задержание.

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Источник: korrespondent.net