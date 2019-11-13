Часть фракции политической партии Слуга народа утром в среду, 13 ноября, заблокировала трибуну, сообщает ЛБ.ua.

Отмечается, что это делается для того, чтобы не допустить срыва рассмотрения законопроектов о рынке земли, которое запланировано на сегодняшнее утро.

Фракция Слуга народа перед утренним заседанием провела заседание при участии президента Владимира Зеленского, где обсуждался вопрос необходимости принятия закона об отмене моратория на продажу земли сельхозназначения.

Тем временем, в фракции ОПЗЖ и в Батькивщине также не исключают блокирования трибуны, чтобы не допустить принятия закона о рынке земли.

Как известно, в среду Верховная Рада будет рассматривать в первом чтении 11 альтернативных законопроектов о запуске рынка земли.

Cмотрите фотогалерею: "Слуги народа" заблокировали трибуну

Ранее сообщалось, что три фракции Рады выступают против продажи земли.

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Источник: korrespondent.net