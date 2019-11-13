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13. 11. 2019

Падение ракеты на трассу в Израиле попало на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения выпущенной из сектора Газа ракеты, которая упала на одну из оживленных трасс в Израиле. Соответствующее видео во вторник, 12 ноября, опубликовало GLZRadio.

Отмечается, что ракета упала на трассу, которая находится около города Ашдод. Палестинская ракета взорвалась сразу после падения.

Уточняется, что во время ЧП никто не пострадал. После взрыва ракеты дорогу окутали клубы дыма.

תיעוד ממצלמת "נתיבי ישראל": נפילת הרקטה בצומת שתולים@EliavBatito pic.twitter.com/J46RooQzEp

— גלצ (@GLZRadio) November 12, 2019

Накануне сообщалось, что по Израилю выпустили 50 ракет из сектора Газа. Одна из них попала в жилой дом.

А в ночь на 12 ноября Израиль нанес удар по командиру палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа Бахе Абу аль-Ате. Он был ликвидирован. Также погибла женщина, которая находилась с ним в одном доме.

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Источник: korrespondent.net
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