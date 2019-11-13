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13. 11. 2019

В Минске обсудили реализацию формулы Штайнмайера

На заседании контактной группы в Минске накануне обсудили реализацию формулы Штайнмайера. Об этом по итогам встречи сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает пресс-служба организации.

"В центре внимания дискуссий в политической рабочей подгруппе сегодня были вопросы реализации формулы Штайнмайера. В этом контексте также обсуждались модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отметил Сайдик.

Как сообщалось, по итогам встречи в Минске накануне украинская сторона заявила, что в ходе заседания были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров стран нормандской четверки.

Ранее в Кремле допустили, что встреча нормандской четверки может состояться до конца 2019 года, но конкретные даты пока не обсуждались. 

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Источник: korrespondent.net
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