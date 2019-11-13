Арахамия рассказал, сколько "слуг" поддержат открытие рынка земли

Подавляющее большинство депутатов фракции Слуга народа готовы голосовать за введение рынка земли. Об этом в среду, 13 ноября, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил Лига.net.

"На фракции была достигнута договоренность, что перед вторым чтением внесем правку о референдуме для иностранцев", - уточнил он.

По прогнозом лидера фракции, за законопроект №2178-10 готовы проголосовать 95% нардепов от Слуги народа.

Арахамия отметил, что у большинства депутатов, которые сомневались, были опасения, что после введения рынка земли украинские фермеры и иностранцы будут в неравных условиях.

"Но президент показал социологию и убедил", - добавил Арахамия.

Как сообщалось, фракция Слуга народа перед утренним заседанием Рады провела заседание при участии президента Владимира Зеленского, где обсуждался вопрос необходимости принятия закона об отмене моратория на продажу земли сельхозназначения.

Позже часть фракции Слуга народа заблокировала трибуну чтобы не допустить срыва голосования.

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Источник: korrespondent.net