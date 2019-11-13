Разумков собрал глав фракций из-за рынка земли

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания в среду, 13 ноября, собрал на совещание глав фракций по вопросу рынка земли.

"Прошу руководство фракций: председателя и первого заместителя собраться в моем кабинете", - сказал Разумков.

В работе парламента объявлен перерыв.

Перед этим большинство фракций, за исключением Слуги народа, заявили, что не будут голосовать за рынок земли и призвали отложить его рассмотрение.

Во время выступлений представителей фракций против законопроекта о рынке земли выступили Голос, Батькивщина, Европейская солидарность и Оппозиционная платформа - За жизнь.

Также против законопроекта выступила депутатская группа "За будущее" и отдельные депутаты-мажоритарщики.

Отметим, перед началом заседания депутаты Слуги народа заблокировали трибуну Рады. Таким образом они пытаются не допустить срыва рассмотрения законопроектов об открытии рынка земли.

Тем временем, против открытия рынка земли второй день подряд митингуют у здания Рады. Сегодня протестующие принесли на акцию гроб со свиньей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net