В Нидерландах девятилетний мальчик получит университетский диплом

Вундеркинд из Нидерландов 9-летний Лоран Симонс в скором времени получит диплом Технического университета Эйндховена, пишет Spiegel.

Мальчик поступил на факультет электротехники престижного заведения год назад.

Аттестат о среднем образовании Лоран получил в восемь лет. Он освоил шестилетнюю школьную программу средних и старших классов всего за полтора года.

После каникул ребенок стал студентом университета. Здесь он в обучении также опережает своих однокурсников, которые гораздо старше его.

IQ юного гения составляет 145 (при том, что средний коэффициент интеллекта равен 100). У Лорана фотографическая память. Мальчик признается, что самым его любимым предметом является математика.

Вундеркинд хочет стать кардиохирургом. Его мечтой является изобрести средства для продления человеческой жизни. Еще будучи школьником, Лоран прослушал курс медицинского факультета Университета Амстердама

Отметим, что Лоран Симонс может побить "рекорд" американца Майкла Карни, который является самым юным обладателем диплома о высшем образовании. Карни закончил Алабамский университет в 10 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Meet The Soccer World Champions 2019, 2018,...!! ❤️💪#laurentsimons #soccer #robots #engineering #fun #picoftheday Публикация от Laurent Simons (@laurent_simons) 18 Сен 2019 в 5:32 PDT

Напомним, что в Украине разработали концепцию развития английского языка в университетах.

Ранее сообщалось, что Ульяна Супрун призвала украинцев изучать языки для здоровья.

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Источник: korrespondent.net