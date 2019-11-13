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13. 11. 2019

Арестован еще один фигурант по делу VAB Банка

Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего заместителя главы правления VAB Банка Андрея Яцюты, сообщает Слово и Дело в среду, 13 ноября.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Альтернативой ареста Яцюте определили 1,15 млн грн залога. В случае ее внесения за него возложат ряд обязанностей, предусмотренных УПК, в частности носить браслет и сдать загранпаспорта.

Ранее Антикоррупционный суд постановил на два месяца взять под стражу экс-директору гендепартамента банковского надзора Аллу Шульгу и определил залог в размере 15 миллионов гривен.

В то же время, члену совета Национального банка Николаю Каленскому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, Каленскому и Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 миллиарда гривен в октябре 2014 года.
 
Помимо них о подозрении было сообщено еще пяти лицам.
 

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Источник: korrespondent.net
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