Подразделения сепаратистов обстреляли территорию ООО Бахмутский аграрный союз с применением гранатометов РПГ-7 и СПГ-9М. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

Отмечается, что 9 ноября со стороны врага по направлению Доломитное – Новолуганское осуществлен обстрел территории агрофирмы.

Наблюдатели из группы Светлодарск украинской стороны СЦКК провели фотофиксацию по факту обстрела в пределах населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

"Зафиксирована хвостовая часть от выстрела СПГ-9М на расстоянии около 15 метров от помещения для содержания животных и хвостовая часть от выстрела РПГ-7 на обочине технического проезда в цех воспроизводства поголовья", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов разрушений объектов инфраструктуры и пострадавших в Бахмутском аграрном союзе нет.

Cмотрите фотогалерею: Сепаратисты обстреляли агрофирму – штаб ООС

Напомним, за сутки 12 ноября сепаратисты 15 раз обстреливали позиции украинских военных. Ранения получили двое бойцов ВСУ. По неофициальной информации, среди пострадавших полковник Евгений Коростелев – командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net