"Слуга народа" о рынке земли: Мы сведем счеты с Лениным и Сталиным

Народный депутат от Слуги народа Никита Потураев заявляет, что открытием рынка земли Украина попрощается с коммунистическим наследием. Об этом он сообщил с трибуны Верховной Рады, передает Украинская правда.

"Сегодня даже под этот позорный звук, который идет из севших батареек, Украина окончательно похоронит коммунизм. Мы, наконец, сведем счеты с этим маньяком Лениным и людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства – земли. Мы вернем украинцам землю раз и навсегда", – заявил Потураев.

"И я хочу, чтобы сейчас вся страна посмотрела на наследников Ягоды, Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди – потомки тех, кто устраивал голодомор, кто убил миллионы украинцев, лишив их земли. Вот они! Миньоны России, которая устроила голодомор и хотела убить всех украинцев", – заявил он.

"Они снова пытаются лишить украинцев земли. Они снова хотят, чтобы сюда пришел московитый сапог и заморил здесь всех голодом. Но нет! Сегодня мы с этим покончим раз и навсегда. Сегодня мы вернем народу землю. Землю – людям!", – заявил Потураев.

Из зала во время его речи периодически звучало "Позор!".

Виктор Бондарь из группы За будущее заявил, что "ради очередных кредитов пытаются протолкнуть" продажу земли – и приравнивают Украину к странам третьего мира.

Никита Потураев после этого снова взял слово: "У Путина есть рынок земли! В путинской России с 2001 года есть рынок земли. Да уже опомнитесь, путинские прихвостни, сколько можно, вы уже утомили! У поляков есть рынок земли. У венгров есть рынок земли. У румын есть рынок земли. Они что, лучше украинцев?".

"Нас призывают подумать. Вы же 20 лет в этой Раде сидели. Что же вы ничего не надумали? Сколько можно думать? Мы предложили нормальный, взвешенный законопроект – президент предложил взвешенный компромисс. Президент и мы все услышали каждого!", – заявил он.

"Сейчас эта фракция с капитализацией более триллиона долларов – люди, которые украли из страны я не знаю сколько, это НАБУ еще считать и считать, – сейчас хотят лишить людей права зарабатывать на собственной частной земле, пользоваться частной собственностью. Чтобы ничего не было, чтобы люди были в нищете, потому что только нищими они умеют манипулировать", – возмутился Потураев.

"Мы вернем людям достоинство, мы вернем людям собственность!", – пообещал он.

Дмитрий Костюк из Слуги народа подытожил: "Не для того мы побеждали на выборах, чтобы сейчас в этом зале прогибаться под те политические силы, которые столько лет обворовывают украинцев".

Юлия Тимошенко (Батькивщина) заявила: "Прогибаться под кого-либо из политических сил, лидеров, указаний извне – не надо. Но под кого нам точно надо прогибаться – под украинское общество, под народ".

Она отметила, что законопроект о продаже земли предусматривает продажу земли иностранцам и "раздачу" земли по 210 тысяч гектаров в одни руки – это как три Киева

"На самом деле, мы открываем с вами путь для того, чтобы в глобальном мире тот, у кого больше денег, имел и Украину. Причем "имел" в полном смысле этого слова", – заявила Тимошенко.

Она вновь призвала снять этот вопрос и провести референдум. Тимошенко заявила, что 75% граждан – против продажи сельскохозяйственной земли.

Вадим Рабинович из Оппозиционной платформы – За жизнь заявил, что те, кто продают землю – "подонки".

Сергей Рахманин из Голоса заявил: "Попытка сейчас поставить этот законопроект на голосование совершенно очевидно приведет к расколу в Раде, а завтра – к расколу в стране. Поэтому самым мудрым будет отложить рассмотрение этого вопроса, попытаться найти точки соприкосновения, договориться – и выйти со взвешенным решением в зал. Потому что сегодня какое бы решение ни прошло – этот вопрос мы похороним, и вернуться к нему уже не сможем".

Отметим, вопрос открытия рынка земли начала рассматривать Верховная Рада. В связи с этим в парламент прибыл президент Владимир Зеленский. При этом накануне три фракции выступили против земельной реформы.

Против открытия рынка земли второй день подряд митингуют у здания Рады. Сегодня протестующие принесли на акцию гроб со свиньей.

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Источник: korrespondent.net