Трамп похвастался "достижением" своей дочки Иванки

Президент США Дональд Трамп заявил, что его дочь и главный советник Белого дома Иванка Трамп создала в стране 14 млн рабочих мест. Об этом он сказал во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка 12 ноября, сообщает Mediaite.

Президент США рассказал, что изначально, два с половиной года назад, целью его дочери было создание 500 тысяч кадровых мест, однако к настоящему времени Иванка Трамп создала 14 миллионов рабочих мест.

При этом он отметил, что обучение и подготовку для этих рабочих мест будут оплачивать крупнейшие компании мира, поскольку государство не может этого сделать.

Ранее сообщалось, что стали известны доходы Иванки Трамп в 2018 году. В 2018 году дочь Дональда Трампа Иванка получила около 5 миллионов долларов доходов от бизнеса.

Напомним, у Иванки Трамп оказалось другое имя.

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Источник: korrespondent.net