В Кабмине рассказали, сколько украинцев готовы продать свой земельный пай

В Украине только 10% владельцев земли готовы ее продать, остальные планируют продолжить работать на ней. Об этом в среду, 13 ноября, заявила министр социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что сегодня парламент в первом чтении будет рассматривать земельную реформу.

"Эту реформу в течение почти 20 лет активно саботируют те, кто заинтересованы, чтобы рынок и дальше продолжал работать в тени, чтобы фермеры за копейки, а иногда даже за мешок зерна сдавали в аренду свой пай. Чтобы контракты аренды на 49 лет, считайте, что это фактически продажа, - были нормой. Но это не норма", - отметила Соколовская.

Она подчеркнула, что мораторий на продажу земли "не дает возможности рынку развиваться - ни фермерам, ни крестьянам".

"Наша команда выступает за то, чтобы государство как можно меньше вмешивалось в жизнь людей. Не государство должно решать - продавать украинцу свою землю или нет. Лишь 10% владельцев готовы продать свою землю. Остальные - планируют работать на своей земле", - отметила министр.

Соколовская подчеркнула, что либеральный рынок - это инвестиции, новые рабочие места, новые технологии и выходы на другие рынки, достойные и официальные заработные платы для граждан, а с другой стороны - поступления в бюджет, которые можно направить на помощь тем, кто больше всего нуждается.

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Ранее глава Кабмина Гончарук рассказал, зачем нужна земельная реформа. Он связал открытие рынка земель с восстановлением справедливости для миллионов укракинцев, которых, по его словам, лишили возможности получать прибыль со своей земли.

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Источник: korrespondent.net