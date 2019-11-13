В Кабмине назвали механизмы теневой продажи земли

В Украине существует множество механизмов обхода моратория на продажу земли. Таких способов по меньшей мере 12, говорит замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Теневой рынок существует. И один из постулатов земельной реформы – этот рынок легализовать. Мы видим, что по таким схемам уже отчуждено около 1,5 млн га земель через договоры аренды, наследство, мену – всего вообще 12 юридических механизмов обхода моратория", - сказал он в эфире Радио НВ.

По словам замминистра, при таких схемах фермеры-арендаторы находятся под угрозой, так как землевладелец может заключить параллельный договор аренды или мены с третьим лицом. Мошенникам несложно уговорить владельцев земельных паев на сделку, особенно если речь идет о малообеспеченных сельских пенсионерах. В то же время, в случае снятия моратория действующие арендаторы получат право приоритетного выкупа участка у его хозяина.

"Существующая ситуация порождает рейдерство. Фермеры приходят собирать урождай, а земля уже не у них. Вы же не пойдете судиться с 80-летней бабушкой. А если пойдете, результат будет очевидным", - объяснил Высоцкий.

Как сообщалось, фракция Слуга народа перед утренним заседанием Рады провела заседание при участии президента Владимира Зеленского и премьера Алексея Гончарука, где обсуждался вопрос необходимости принятия закона об отмене моратория на продажу земли сельхозназначения.

Позже часть фракции Слуга народа заблокировала трибуну чтобы не допустить срыва голосования.

Тем временем, против открытия рынка земли второй день подряд митингуют у здания Рады. Сегодня протестующие принесли на акцию гроб со свиньей.

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Источник: korrespondent.net