Министр оценил масштабы теневого рынка земли

Теневой оборот земли сельскохозяйственного назначения сегодня достигает 10 млрд грн, сообщил 13 ноября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

“Теневой оборот земли не дает стране развиваться. Его объем в настоящее время достигает 10 млрд гривень!" - написал он.

Он сообщил, что 13 ноября в Верховной Раде будут рассматривать законопроект о земельной реформе.

“Земельная реформа — это не о снятии моратория. Это комплексные изменения в системе земельных отношений, что складываются из разных составляющих. Дерегуляция, анти-рейдерство, прозрачность, защита прав собственника земли, финансовая поддержка”, - подчеркнул чиновник.

По его словам, сейчас изменения уже происходят. С помощью спутниковых съемок была сделана инвентаризация всех земель и того, что на ней выращивают. Это должно лишить недобросовестных бизнесменов возможности не платить налоги, или обрабатывать землю, которую они получили самозахватом.

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, по словам министра, за 2 месяца сделала больше, чем до этого было сделано за 28 лет, чтобы не было хаоса в кадастрах и каждый украинец имел доступ к информации о земле.

Также он напомнил, что в проекте закона об открытии рынка земли закладывается переходный период до 1 января 2024 года, в течение которого юридические лица с бенефициарами-иностранцами не смогут покупать землю. А министерство сейчас строит систему мониторинга конечного владельца, чтобы нельзя было покупать землю через подставных лиц.

“В современном цивилизованном мире даже речи не может идти о том, чтобы запрещать человеку свободно распоряжаться тем, что ему принадлежит “по праву”. И самое главное, реформа оборота земли даст толчок развитию экономики, запустит инвестиции на село и в перерабатывающую отрасль”, - заключил Милованов.

Напомним, в Минэкономики утверждают, что в среднем гектар земли будет стоить 2200 долларов, с ограниченной моделью - 1500 долларов.

Ранее результаты соцопроса показали, что почти три четверти украинцев против продажи земли.

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Источник: korrespondent.net