Нардепы повздорили в Раде, появилось видео

В Верховной Раде произошла перепалка между нардепом от Оппозиционной платформы - За жизнь Вадимом Рабиновичем и "слугой народа" Дмитрием Костюком, сообщает 13 ноября ТСН.

Скандал разразился из-за того, что нардеп от СН якобы заявил об израильском гражданстве Рабиновича, а последний стал это отрицать.

"Уважаемые друзья и этот ишак, который выступал. У меня только одно гражданство, подонок. Гражданство Украины. А ты ишак, который продает землю. Подонки, которые продают землю Украины, подонки", - сказал Рабинович.

Во время своего выступления с трибуны Костюк заявил, что в зале присутствуют "давние защитники украинского села и настоящие патриоты Украины, которые выступают против нас в сессионном зале. Это гражданин Израиля Рабинович, это люди, которые разбирались в газовых схемах - Бойко, Тимошенко".

Ранее перпалка в Раде произошла, когда народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко назвала своих коллег от Слуги народа "зелеными человечками".

Еще ранее экс-гарант Петр Порошенко устроил перепалку с Нестором Шуфричем.

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Источник: korrespondent.net