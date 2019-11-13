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13. 11. 2019

Нардепы повздорили в Раде, появилось видео

В Верховной Раде произошла перепалка между нардепом от Оппозиционной платформы - За жизнь Вадимом Рабиновичем и "слугой народа" Дмитрием Костюком, сообщает 13 ноября ТСН.
 
Скандал разразился из-за того, что нардеп от СН якобы заявил об израильском гражданстве Рабиновича, а последний стал это отрицать.
 
"Уважаемые друзья и этот ишак, который выступал. У меня только одно гражданство, подонок. Гражданство Украины. А ты ишак, который продает землю. Подонки, которые продают землю Украины, подонки", - сказал Рабинович. 
 
Во время своего выступления с трибуны Костюк заявил, что в зале присутствуют "давние защитники украинского села и настоящие патриоты Украины, которые выступают против нас в сессионном зале. Это гражданин Израиля Рабинович, это люди, которые разбирались в газовых схемах - Бойко, Тимошенко".  
 
 
Ранее перпалка в Раде произошла, когда народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко назвала своих коллег от Слуги народа "зелеными человечками". 
 
Еще ранее экс-гарант Петр Порошенко устроил перепалку с Нестором Шуфричем.

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Источник: korrespondent.net
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