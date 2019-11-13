Кандитат в нардепы объяснила, почему уступила место Вятровичу в Раде

Член наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины Наталья Бойко, которая должна зайти в Верховную Раду по списку Европейской солидарности вместо Ирины Луценко, говорит, что отказалась от мандата, чтобы продолжить работу в энергетической сфере. Об этом она сообщила в Facebook.

По словам Бойко, в течение 10 последних лет она профессионально развивается в энергетической сфере - "от первого шага в юриспруденции, консалтинге и проектной работе в частном секторе до нынешней помощи государству с внедрением реформ". Именно в этой сфере она видит свою дальнейшую работу. По ее словам, решение она приняла давно, и для близких и коллег "оно не было новостью".

"Мы только на очень раннем этапе реформирования энергетических рынков. Мы еще не завершили реформу государственных компаний. Только начали наработки общего плана для энергетики и климата. Нам еще нужно найти эффективные механизмы для достижения энергетической независимости. Нам нужно укреплять основы энергетической безопасности. Нам нужно отстаивать место Украины в геополитической игре – как в борьбе против Nord Stream 2, так и в сохранении транзита и усиление роли в регионе", - написала Бойко.

"Я чувствую, что могу сейчас быть более полезной во внедрении этих ключевых изменений, помогая в реформах. Здесь я сейчас могу быть более эффективной и дальше профессионально развиваться в сфере энергетики", - добавила она.

Бойко обнародовала фото и указала, что 12 ноября в 17:30 занесла в Центральную избирательную комиссию заявление об отказе от мандата народного депутата.

Ранее сообщалось, что место Луценко в Раде займет Вятрович. Ирина Луценко сложила мандат, ссылаясь на состояние здоровья. Вместо нее в парламент войдет Владимир Вятрович.

Напомним, 4 ноября Ирина Луценко подтвердила намерение сложить полномочия депутата в связи с проблемами со здоровьем. Сегодня за прекращение полномочий проголосовал парламент.

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Источник: korrespondent.net