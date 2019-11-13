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13. 11. 2019

Полиция разогнала протестующих под Нацбанком

Полиция разогнала акцию протеста под зданием Национального банка с требованием отставки главы НБУ Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой после задержания накануне сотрудников банка Национальным антикоррупционным бюро, сообщает 13 ноября пресс-центр правоохранителей.
 
Сообщается, что принудительно демонтировали установленную под зданием палатку.
 
После того, как представители общественной организации "Стоп коррупции" отказались демонтировать палатку, которая препятствовала свободному движению пешеходов и занимала часть дороги, возникла словесная перепалка. Поэтому правоохранители демонтировали палатку самостоятельно, что вызвало потасовку.
 
Впоследствии представители организации обратились в полицию с сообщением о повреждении палатки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Собранные по данному факту сведения зарегистрированы, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.
 
Напомним, чиновника НБУ арестовали накануне.
 
Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и Шульге в завладении денежных средств стабилизационного кредита VAB Банка на 1,2 миллиарда гривен в октябре 2014 года.

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Источник: korrespondent.net
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