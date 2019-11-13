Владельцу VAB Банку объявили подозрение

Национальное антикоррупционное бюро сообщило фактическому владельцу и экс-председателю правления VAB Банка Олегу Бахматюку о подозрении в завладении 1,2 млрд грн кредита, предоставленного Национальным банком. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду, 13 ноября.

Также подозрение заочно объявлено бывшему главе правления банка Денису Мальцеву.

"Таким образом, круг подозреваемых в завладении стабилизационным кредитом, предоставленным НБУ, возрос до 10: восьми лицам, среди которых действующие и бывшие должностные лица НБУ, ПАО VAB Банка и ряда частных компаний, аффилированных с собственниками VAB Банка о подозрении сообщено 11-12 ноября", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в октябре 2014 года VAB Банк обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества, который впоследствии получил.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн несмотря на 1,8 млрд грн, заявленных VAB Банком. Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствие всех необходимых документов, служебные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита сроком на два года. Кредит не вернули.

Ранее Антикоррупционный суд постановил на два месяца взять под стражу экс-директору гендепартамента банковского надзора Аллу Шульгу и определил залог в размере 15 миллионов гривен.

В то же время, члену совета Национального банка Николаю Каленскому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также Антикоррупционный суд арестовал экс-замглавы правления VAB Банка Андрея Яцюту с залогом в 1,15 миллиона гривен.

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Источник: korrespondent.net