В "ЛНР" осудили жителя Луганска на 12 лет за "госизмену"

Так называемый "верховный суд" "ЛНР" приговорил жителя Луганска к 12 годам лишения свободы за то, что он якобы занимался "шпионажем" в пользу СБУ. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на луганское "МГБ" в среду, 13 ноября.

Сепаратисты утверждают, что 39-летний мужчина "совершил государственную измену в форме шпионажа и оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности республики".

"Коротких М.Ю. был завербован сотрудником иностранной разведки при пересечении украинского КПВВ Станица Луганская. Ему присвоили псевдоним "Призрак" и определили личные встречи в качестве вида конспиративного обмена информацией", – говорится в сообщении.

Мужчине якобы дали задание собирать и передавать информацию о луганских сепаратистах и их родственниках, проживающих на территории, подконтрольной украинской власти.

Также утверждается, что луганчанин "склонил к сотрудничеству "военного народной милиции ЛНР". Кроме того, он якобы давал ложные показания "для дискредитации сотрудника "МГБ ЛНР".

Ранее в "ЛНР" местную жительницу обвинили в "государственной измене" и приговорили к 14 годам лишения свободы.

Также в "ЛНР" осудили на 12 лет мужчину, сдавшего сепаратиста в СБУ. Николай Полозов якобы вывез на подконтрольную ВСУ территорию своего "товарища по ополчению" Василия Крята.

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Источник: korrespondent.net