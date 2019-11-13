Ляшко вызвали в прокуратуру из-за Геруса

Главу Радикальной партии Олега Ляшко вызывают в прокуратуру по делу о драке с народным депутатом от Слуги народа Андреем Герусом. Об этом политик сообщил на своей странице Facebook.

"Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения в деле предателя Геруса. Обязательно приду, хотя дело сфальсифицировано по личной командой генпрокурора Рябошапки Бориспольскому райпрокурору", - сообщил он.

Ляшко убежден, что власти фальсифицируют против него и его команды уголовные дела, чтобы запугать.

facebook.com/O.Liashko

Напомним, Ляшко в аэропорту подрался со "слугой народа". Конфликт произошел из-за поправки главы комитета Рады по энергетике Геруса, которая позволяет импортировать электроэнергию из России.

Позже драку Ляшко и Геруса квалифицировали как насилие в отношении нардепа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net