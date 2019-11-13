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13. 11. 2019

Ляшко вызвали в прокуратуру из-за Геруса

Главу Радикальной партии Олега Ляшко вызывают в прокуратуру по делу о драке с народным депутатом от Слуги народа Андреем Герусом. Об этом политик сообщил на своей странице Facebook.

"Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения в деле предателя Геруса. Обязательно приду, хотя дело сфальсифицировано по личной командой генпрокурора Рябошапки Бориспольскому райпрокурору", - сообщил он.

Ляшко убежден, что власти фальсифицируют против него и его команды уголовные дела, чтобы запугать.

facebook.com/O.Liashko
 

Напомним,  Ляшко в аэропорту подрался со "слугой народа". Конфликт произошел из-за поправки главы комитета Рады по энергетике Геруса, которая позволяет импортировать электроэнергию из России.

Позже драку Ляшко и Геруса квалифицировали как насилие в отношении нардепа.

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Источник: korrespondent.net
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