Лента RSS
Подписаться на ленту
13 ноября 2019, среда, 15:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,26
13. 11. 2019

Президент Еврокомиссии перенес операцию

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перенес успешную операцию по удалению аневризмы. Об этом сказала официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева, сообщает ТАСС в среду, 13 ноября.

"Операция прошла успешно. Председатель Юнкер чувствует себя хорошо и уже сегодня будет переведен из отделения интенсивной терапии", - заявила она.

Ранее Еврокомиссия официально сообщала, что операция Юнкера по удалению аневризмы запланирована на 11 ноября.

Аневризма – выпячивание стенки артерии (реже – вены) вследствие ее истончения или растяжения. Расширение просвета сосуда более чем в два раза. Причиной могут служить врожденные или приобретенные дефекты средней оболочки сосудов. При обнаружении любой формы аневризмы требуется хирургическое вмешательство.

Напомним, в августе нынешнего года 64-летний Юнкер перенес операцию по удалению желчного пузыря. А в прошлом году на саммите НАТО у главы Еврокомиссии случился очень болезненный приступ в пояснице. Ему даже предоставили инвалидную коляску.

Как известно, срок полномочий Юнкера на посту главы Еврокомиссии должен был завершиться 31 октября, однако был продлен до 1 декабря, поскольку Европарламент не успел в срок утвердить состав новой Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Ранее Юнкер уже заявлял о своем намерении отойти от политики по истечении срока его мандата.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.