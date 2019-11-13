Россия выступила против ввода Нацгвардии в зону разведения сил на Донбассе

Нынешняя ситуация позволяет задуматься о встрече в нормандскими формате, но возможный ввод Нацгвардии в зону разведения сил на Донбассе может лишить его смысла. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает Интерфакс-Украина в среду, 13 ноября.

"Я думаю, что движение идет в целом в направлении, которое позволяет задуматься о созыве нормандского формата, но, с другой стороны, поступает очень много информации, которая свидетельствует о том, что могут возникнуть достаточно серьезные трудности и на политическом треке, и в сфере безопасности", - сказал Грушко.

"Последние заявления о том, что вместо Вооруженных сил Украины могут быть введены какие-то формирования гражданской Национальной гвардии, гражданской полиции, конечно, это все шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения", - добавил замминистра.

Напомним, что ранее о завершении разведения в Петровском заявили в штабе ООС. Процесс начался 9 октября. После разведения началось разминирование, которое будет продолжаться 25 суток.

Также сообщалось, что разведение сил в Золотом официально завершилось 1 ноября. ОБСЕ подтвердила разведение сил в Золотом. А в штабе ООС заявили, что в случае угрозы военнослужащие дадут адекватный ответ.

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Источник: korrespondent.net