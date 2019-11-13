В Никополе малыш оказался заблокирован в квартире

В Никополе Днепропетровской области двухлетний ребенок оказался сам заперт в квартире после того, как его мама случайно захлопнула входную дверь. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТСН.

спасатели освободили 2-летнего ребенка из ловушки, в которой он оказался после того, как его мама случайно захлопнула входную дверь в дом и осталась в подъезде никопольской многоэтажки.

Оставшийся один в квартире малыш плакал и звал маму. Но женщина самостоятельно выломать дверь не могла, а окна были закрыты решетками. Дверь квартиры открывали спасатели, прибывшие по вызову. Спецоперацию провели за считанные минуты и испуганного малыша передали не менее напуганной маме.

Напомним, в декабре 2016 года мать оставила без присмотра в квартире двоих детей на 11 дней. Годовалый мальчик умер, а за жизнь двухлетней девочки боролись врачи. Позже стало известно, что горе-матери дали восемь лет вместо пожизненного заключения.

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Источник: korrespondent.net